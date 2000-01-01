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Гринблатт призвал избавиться от слова `поселения` | Фото:13.02 20:50   MIGnews.com

Гринблатт призвал избавиться от слова "поселения"

Бывший специальный посланник США по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт против использования термина "поселения" для описания израильских общин на Западном берегу.

Такое заявление он сделал в комментарии 13 каналу.

"Я не использую эти термины. Я использую термины "города" и "поселки", потому что это действительно то, чем они являются", – отметил Гринблатт.

По его словам, "поселение" использовалось в негативном смысле на протяжении десятилетий, потому люди должны называть вещи своими именами.


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