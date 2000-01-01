13.02 20:50 MIGnews.com

Гринблатт призвал избавиться от слова "поселения"

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Бывший специальный посланник США по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт против использования термина "поселения" для описания израильских общин на Западном берегу.Такое заявление он сделал в комментарии 13 каналу."Я не использую эти термины. Я использую термины "города" и "поселки", потому что это действительно то, чем они являются", – отметил Гринблатт.По его словам, "поселение" использовалось в негативном смысле на протяжении десятилетий, потому люди должны называть вещи своими именами.