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Израиль лишился союзника в британском парламенте | Фото:13.02 15:48   MIGnews.com

Израиль лишился союзника в британском парламенте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил консерватора Риши Сунака новым министром финансов вместо друга Израиля Саджида Джавида.

Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией британского премьера.

"Королева была рада назначить достопочтенного члена парламента Риши Сунака на должность канцлера казначейства", – сказано в сообщении.

39-летний Сунак был избран в британский парламент в 2015 году. В июле 2019 года он был назначен одним из заместителей министра финансов. В Великобритании Сунака называют "восходящей звездой" политики в рядах тори.

Он заменил министра финансов Саджида Джавида, который, уходя в отставку, отказался подчиниться Джонсону и уволить команду из пяти помощников. Он должен был заменить действующих советников теми, которых выберет офис премьера.

"Ни один уважающий себя министр не может принять такое условие", – сказал он.

Как известно, Джавида был одним из самых сильных сторонников Израиля в британском правительстве. В прошлом году он посетил Западную стену и Храмовую гору во время трехдневного визита, а также встретился с премьер-министром Биньямином Нетаняигу. Он долгое время выступал против движения BDS.


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