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Глава Совета Самарии будет судиться с ООН | Фото:13.02 21:51   MIGnews.com

Глава Совета Самарии будет судиться с ООН

Глава областного совета Самарии Йоси Даган объявил о коллективном иске против Генерального секретаря ООН и комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и левых организаций.

Об этом он заявил в четверг, 13 февраля, передает "Аруц Шева".

Причиной послужила публикация "черного списка" компаний, связанных с поселениями в Иудее, Самарии и на Голанских высотах.

Иск является одним из ряда действий, предпринятых на собрании во главе с Даганом и министром экономики в ответ на объявление Совета ООН по правам человека.


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