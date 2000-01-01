13.02 21:51 MIGnews.com
Глава Совета Самарии будет судиться с ООН
Глава областного совета Самарии Йоси Даган объявил о коллективном иске против Генерального секретаря ООН и комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и левых организаций.
Об этом он заявил в четверг, 13 февраля, передает "Аруц Шева
".
Причиной послужила публикация "черного списка" компаний, связанных с поселениями в Иудее, Самарии и на Голанских высотах.
Иск является одним из ряда действий, предпринятых на собрании во главе с Даганом и министром экономики в ответ на объявление Совета ООН по правам человека.
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