13.02 14:26 MIGnews.com

Главный вопрос – порядок приоритетов

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Затянувшееся состязание партии Ликуд и блока Кахоль Лаван, то опережающих один другого на считанные мандаты, то отстающих от соперника на такое же мизерное число мест в будущем Кнессете – это борьба за власть, и не более того. Народ Израиля, его безопасность, благополучие и здоровье, само будущее нашей страны – все это отступает на второй план в третьем подряд соревновании политических сил, называющих себя большими. Зато партии ультраортодоксов, которые поменьше, но похитрее и понаглее, успешно пользуются этой «битвой титанов».ШАС и Яадут ха-Тора поняли, что за ними будут униженно увиваться как Ликуд, так и Кахоль-Лаван, и поэтому им можно заранее выдвигать любые требования и Биньямину Нетаниягу, и Бени Ганцу. А то, как ультраортодоксы умеют вымогать из правительств бюджетные деньги, незаслуженные привилегии и позорные гарантии, Израиль видит не первое десятилетие. Шантаж продолжится и далее, если не положить ему конец!И уже не так важно, кто будет премьер-министром – давно и полностью подчиненный ультраортодоксам Нетаниягу или готовый для «харедим» все Ганц. Исход мартовских выборов не в том, кто из этих двоих станет главой правительства. Главный вопрос – это порядок приоритетов.Куда пойдут государственные деньги и прочие блага, до сих пор щедро сыпавшиеся на головы ультрарелигиозных политиков и их праздной паствы? Картина вырисовывается тревожная: все, что Нетаниягу давал ненасытным «харедим», покажется скромным откупом рядом с тем, что даст им Ганц. Ведь лидер Кахоль-Лаван уже предложил своим будущим партнерам-ультраортодоксам «подписанный белый лист», где можно вписать любые требования!Поэтому, дабы прекратить разграбление государственной казны, необходимо отобрать у ШАС министерство внутренних дел, А у Яадут- ха-Тора - финансовую комиссию кнессета и министерство здравоохранения. Партии Дери и Лицмана-Гафни должны быть отодвинуты от кормушки, в которую они превратили финансовую комиссию парламента и МВД с его земельно-распределительными функциями и финансированием муниципальных советов. От их партий и от Лицмана лично необходимо спасти отечественное здравоохранение, переживающее ныне глубочайший кризис.Однако мало лишить недобросовестных политических интересантов их привычных вотчин и насиженных мест. Ключевые ведомства и органы должны быть переданы в надежные, умелые и чистые руки.Такой партией, не раз доказавшей, что ее трудно сбить с правильного курса, является Наш дом Израиль.Получив в будущем кабинете пост министра внутренних дел, представитель НДИ сможет, наконец, навести как финансовый и правовой, так и организационный порядок в МВД. Будет невозможной неправомерная передача земель под строительство новых и новых городов-гетто для ультрарелигиозных семей, в которых никто не работает и не служит в Армии обороны Израиля. Будет положен конец религиозному засилью и волюнтаризму в городах страны, и важные для населения проблемы, такие, как работа транспорта и торговля по субботам, будут решаться муниципальными советами – в соответствии с интересами всех групп горожан. Будет покончено с всесилием раввинатов в том, что касается статуса израильтянина, браков, разводов и других актов гражданского состояния.Финансовая комиссия кнессета во главе с депутатом от НДИ перестанет «играть в одни ворота», когда дело касается требований ультраортодоксального сектора. Перекачка средств из бюджетов министерств и ведомств в бездонные карманы религиозных советов и инспекций кашрута, ешив и колелей станет вчерашним днем, к которому не будет возврата.Министерство здравоохранения, руководимое не раввином, а профессионалом высокого уровня – профессором медицины и опытным организатором лечебного дела, выведет отрасль из смертельного пике. Не спасением симулянтов-единоверцев, обвиняемых в преступлениях в других странах и ищущих убежища в Израиле, будет заниматься министр здравоохранения, а спасением доброго имени и качества израильской медицины – ради собственных граждан.Все это возможно только при одном условии: если партия Наш дом Израиль будет сильной. Когда то число мест, которое она получит в Кнессете 23-го созыва, позволит НДИ стать представительной как в кабинете министров, так и в парламентских органах власти. От вас, уважаемые избиратели, зависит, сохранится ли религиозный диктат и беспрекословная отдача на растерзание ультраортодоксам государственного бюджета, системы здравоохранения, прав и свобод жителей городов и населенных пунктов Израиля. Голосование за любую другую партию, включая Ликуд, Кахоль-Лаван и партии ультраортодоксов или мессианских радикалов, сохранит существующее нетерпимое положение и даже усугубит его. Но если 2 марта, опустив в избирательную урну листок с буквой «ламед», вы проголосуете за Наш дом Израиль - партию Авигдора Либермана, вы спасете и страну, и себя. И здесь нет никакого преувеличения, потому что это – правда.На правах рекламыФото: Yonatan Sindel/Flash90