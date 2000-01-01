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Айзенкот и Рубинштейн - `рыцари власти` 13.02 14:06   MIGnews.com

Айзенкот и Рубинштейн - "рыцари власти"

Общественное движение За Качественное Правительство обнародовало список лиц, награждённых званием “Рыцарь Власти” 2019 года.

Победители были названы комиссией, во главе которой стоит судья в отставке Далия Дорнер.

Среди “Рыцарей Власти” - бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, судья БАГАЦа в отставке Элиаким Рубинштейн, бывший глава Банка Израиля Карнит Флюг, репортер 12-го канала Гай Пелег, уполномоченный по делам солдат генерал-майор Ицхак Брик, мэр Кирьят-Бялик Эли Дукорски, организация Лобби 99, Шломит Шемеш, профессор Сузи Навот и член Кнессета Рой Фолькман.


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