13.02 14:06 MIGnews.com

Айзенкот и Рубинштейн - "рыцари власти"

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Общественное движение За Качественное Правительство обнародовало список лиц, награждённых званием “Рыцарь Власти” 2019 года.Победители были названы комиссией, во главе которой стоит судья в отставке Далия Дорнер.Среди “Рыцарей Власти” - бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, судья БАГАЦа в отставке Элиаким Рубинштейн, бывший глава Банка Израиля Карнит Флюг, репортер 12-го канала Гай Пелег, уполномоченный по делам солдат генерал-майор Ицхак Брик, мэр Кирьят-Бялик Эли Дукорски, организация Лобби 99, Шломит Шемеш, профессор Сузи Навот и член Кнессета Рой Фолькман.