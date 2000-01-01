Кац: приложу все усилия для возвращения израильтян из Японии
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац провел переговоры с израильской и китайской делегациями по поводу вспышки коронавируса и возможности для израильтян покинуть круизный лайнер Diamond Princess.
В среду глава МИД попросил Японию освободить 15 граждан на карантинном судне, однако, как стало известно на следующий день, вторая сторона не согласилась на такой шаг, передает The Jerusalem Post.
"Я приложу все усилия, чтобы вернуть домой израильтян, которые находятся на корабле с коронавирусом, и при этом обязательно предприму необходимые шаги для защиты населения", – сказал он.
В четверг утром израильские СМИ сообщили, что 15 израильтян потенциально могут вылететь прямым рейсом из Японии в Израиль на специальном самолете, если их освободят. Страховые компании выразили готовность финансировать рейс.
На встрече также присутствовал министр здравоохранения Яаков Лицман, который объявил, что Минздрав направляет своего представителя в Японию.