НАТО будет готовить иракских военных

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам министерской встречи в Брюсселе заявил, что альянс возьмет на себя функции подготовки иракских военных, которых раньше готовили инструкторы коалиции.
По его словам, Альянс будет изучать, что еще можно сделать в рамках сотрудничества с правительством Рака.
Столтенберг добавил, что НАТО будет оставаться в Ираке до тех пор, пока действует приглашение иракских властей, пишет Reuters. Он также пообещал, что альянс будет осуществлять свою деятельность в стране в согласии и координации с иракским правительством.