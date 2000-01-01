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НАТО будет готовить иракских военных 14.02 08:41   MIGnews.com

НАТО будет готовить иракских военных

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам министерской встречи в Брюсселе заявил, что альянс возьмет на себя функции подготовки иракских военных, которых раньше готовили инструкторы коалиции.

По его словам, Альянс будет изучать, что еще можно сделать в рамках сотрудничества с правительством Рака.

Столтенберг добавил, что НАТО будет оставаться в Ираке до тех пор, пока действует приглашение иракских властей, пишет Reuters. Он также пообещал, что альянс будет осуществлять свою деятельность в стране в согласии и координации с иракским правительством.


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