Бывший посланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт считает возмутительной публикацию "черного списка" Совета по правам человека ООН, в который вошли 112 компаний, работающих в Иудее, Самарии и на Голанских высотах.
Соответствующий комментарий он дал радиостанции "Галей ЦАХАЛ", передает "Аруц Шева".
В частности, Гринблатт считает возмутительным тот факт, что Совет представил эту публикацию именно сейчас, когда Соединенные Штаты опубликовали свой мирный план по Ближнему Востоку. Это, по мнению дипломата, "показывает истинные цвета" ООН.
"ООН наносит ущерб шансу на мир, делая то, что подрывает возможность установления мира", – отметил он.
Гринблатт призвал людей противостоять "черному списку" и действовать наперекор Совету по правам человека, покупая больше продуктов у этих компаний.