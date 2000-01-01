Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла за это время мог занять место ликвидированного командующего бригадой "Аль-Кудс" Кассема Сулеймани.
Об этом сообщает Rai al-Youm, прокомментировав сообщение Reuters по поводу экстренной встречи руководства шиитской организации после смерти генерала "Корпуса стражей исламской революции", на которой ливанская группировка убеждала собеседников сохранить единство.
По словам источников, Насралла пытается прийти на смену Сулеймани, став звеном для объединения шиитских группировок в Ираке, которые играют ключевую роль в сдерживании американского влияния.
"Мы не удивимся, если именно Насралла занял место Сулеймани. Его харизма, лидерские качества, военный опыт, а самое главное – огромное уважение, которым он пользуется как среди бойцов, так и среди командиров, позволят ему объединить шиитские группировки", – сказано в материале.