Россия вмешается в выборы в США 2020 года

Так, эстонская разведка предупреждает, что Россия продолжит кибероперации, "угрожающие другим странам".
"Российские кибероперации были успешными. На сегодняшний день Запад не вводил санкции, чтобы заставить Россию отказаться от них", – сказано в отчете.
По данным ведомства, Россия попытается вмешаться в президентские выборы в США в ноябре и в парламентские выборы в Грузии в октябре.
"Основная цель – обеспечить более выгодный результат выборов для России, отдав предпочтение кандидатам, дружественным к РФ, или тем, кто имеет наибольшее влияние на Запад", – сообщила разведка.
Второй целью, по данным ведомства, является демонстрация, что западные страны не могут проводить честные выборы. Также внешняя разведка Эстонии предупреждает, что РФ продолжает укреплять свою военную мощь против Европы и НАТО.
Согласно отчету, в 2019 году Москва создала три армейских командования, пять новых штабов дивизий и 15 новых механизированных полков в Западном военном округе РФ, который граничит с пятью странами НАТО, Финляндией и Украиной.