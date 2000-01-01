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Ким Чен Ын считает, что корейский народ должен объединиться 13.02 09:44   MIGnews.com

Ким Чен Ын считает, что корейский народ должен объединиться

КНДР должна продолжить улучшать отношения с Южной Кореей. Об этом сообщает агентство ЦТАК, ссылаясь на лидера государства, Ким Чен Ына, передает ТАСС.

Северокорейское агентство отмечает, что по возращению на родину делегации КНДР из южнокорейского Пхенчхана, сестра главы государства Ким Ё Чжон доложила Ким Чен Ыну подробности поездки и прошедших там переговоров с президентом Мун Чжэ Ином.

Последним временем в отношениях Сеула и Пхеньяна фиксируется активное потепление. Так, на прошлой неделе в Южную Корею для участия в церемонии открытия зимней Олимпиады отправилась делегации из Северной Кореи, возглавляемой сестрой лидера КНДР. Кроме того, представители Севера встретились на дипломатической встрече с руководство Юга и договорились о том, что президент Южной Кореи в ближайшее время посетит Пхеньян и проведет там встречу с Ким Чен Ыном.

Однако в Токио и Вашингтоне не верят в резкое потепление отношений между Югом и Севером, и продолжают настаивать на продолжении давления на Пхеньян пока он не откажется своей ядерной программы.
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