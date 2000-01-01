Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







flickr 13.02 10:07   MIGnews.com

Кнессет одобрил увеличение пособий для инвалидов

Законопроект о повышении пособий по инвалидности был единогласно утвержден во втором и третьем чтение в ходе пленарного заседания. В ночь на вторник, 13 февраля, 84 депутата поддержали данную инициативу.

Согласно новому закону, базовая часть пособия по инвалидности будет увеличена на 470-770 шекелей в месяц, передает Аруц Шева.

После первого этапа повышения пособие 3.270 шекелей в месяц.

Общая сумма, которую в течение четырех лет планируют потратить на увеличение пособий по инвалидности, составит 4,3 миллиарда шекелей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:09
Мигрант планировал убийство королевы Великобритании и евреев
21:07
Шок среди политиков: Лапид - ключевой свидетель в деле 1000
21:03
Израильтяне научились выращивать кости "в пробирке"
21:03
Страшное ДТП в Ха-Шарон: грузовик столкнулся с 3 машинами  
20:53
Амсалем: рекомендации - результат нелегитимного процесса
20:49
Окружение Нетаниягу: поведение полиции - скандал
20:41
По делу Нетаниягу также обвинят Мозеса и Мильчана
20:19
На месте крушения Ан-148 нашли 2 тыс. элементов самолета
19:46
Тунисский депутат разорвал флаг Израиля в парламенте (видео)  
19:20
Развозов о бюджете: это исторический рекорд несправедливости
19:01
"Если Иран атакует Израиль, Израиль атакует Асада"
18:24
Еврей в парламенте Ирана угрожает Израилю
17:53
Иракская милиция готова к войне с Израилем
17:37
Авиакомпания отказалась от "палестинского" салата
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus