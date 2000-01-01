13.02 10:07 MIGnews.com

Кнессет одобрил увеличение пособий для инвалидов

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Законопроект о повышении пособий по инвалидности был единогласно утвержден во втором и третьем чтение в ходе пленарного заседания. В ночь на вторник, 13 февраля, 84 депутата поддержали данную инициативу.Согласно новому закону, базовая часть пособия по инвалидности будет увеличена на 470-770 шекелей в месяц, передает Аруц Шева.После первого этапа повышения пособие 3.270 шекелей в месяц.Общая сумма, которую в течение четырех лет планируют потратить на увеличение пособий по инвалидности, составит 4,3 миллиарда шекелей.