13.02 09:15 MIGnews.com

Дутерте приказал стрелять в вагины женщин-протестующих

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Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал солдатам простреливать вагины протестующих женщин. По словам лидера без своих гениталий "они становятся бесполезными". Об этом сообщает издание Metro.Во время встречи с представителями Новой народной армии — вооруженного крыла маоистской Коммунистической партии Филиппин, Дутерте заявил:"Скажите солдатам: новый приказ (...). Мы не будем вас убивать. Мы будем простреливать вам вагины. (...) Без них вы станете бесполезными".Полный текст речи, переведенный на английский, опубликован на сайте президентского управления по связям с общественностью. Однако слова, обозначающие женские половые органы, в официальном тексте не называются и заменены "звездочками".Правозащитники поспешили назвать 72-летнего президента "женоненавистником, унижающим слабый пол".