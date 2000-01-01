13.02 09:19 MIGnews.com

Венесуэлу вновь лишили права голоса в ООН

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Венесуэла временно лишилась права голоса на Генассамблее ООН, сообщает канал NTN24 со ссылкой на саму организацию.Согласно с нормами Организации Объединенных Наций, любая страна может временно потерять право голоса в рамках Генеральной ассамблеи в случае неуплаты ею положенного взноса в бюджет организации.Отмечается, что именно из-за долгов Каракас потерял свой голос в ООН.По состоянию на конец января этого года к должникам кроме Венесуэлы, относились еще семь стран – Доминика, Гренада, Экваториальная Гвинея, Ливия, Йемен и Суринам.Напомним, Венесуэла уже лишалась права голоса в ООН в 2017 году. Однако позднее страна-член внесла свой платеж в бюджет организации, и данная мера была отменена.