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Венесуэлу вновь лишили права голоса в ООН | Фото: Thinkstock13.02 09:19   MIGnews.com

Венесуэлу вновь лишили права голоса в ООН

Венесуэла временно лишилась права голоса на Генассамблее ООН, сообщает канал NTN24 со ссылкой на саму организацию.

Согласно с нормами Организации Объединенных Наций, любая страна может временно потерять право голоса в рамках Генеральной ассамблеи в случае неуплаты ею положенного взноса в бюджет организации.

Отмечается, что именно из-за долгов Каракас потерял свой голос в ООН.

По состоянию на конец января этого года к должникам кроме Венесуэлы, относились еще семь стран – Доминика, Гренада, Экваториальная Гвинея, Ливия, Йемен и Суринам.

Напомним, Венесуэла уже лишалась права голоса в ООН в 2017 году. Однако позднее страна-член внесла свой платеж в бюджет организации, и данная мера была отменена.
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