13.02 08:05 MIGnews.com

Ави Габай опечален ложью Нетаниягу

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Ави Габай, лидер партии Авода, прокомментировал скандал в связи с опровержением Белым Домом заявлений Биньямина Нетаниягу об осуждении аннексии Западного берега.Габай сказал: “Это - печальный вечер для Израиля. Вечер, в который Белый Дом официально заявляет, что наш премьер-министр говорит неправду. Дело не просто в коррупции. Нетаниягу ослабляет Израиль в отношениях с нашим великим союзником. После девяти лет Нетаниягу Израилю необходимо честное руководство, которое будет говорить правду. После девяти лет Нетаниягу Израилю необходимы новые изменения и надежда”.Лидер оппозиции Ицхак Герцог выступил с аналогичным заявлением, сообщив, что Нетаниягу “играет с огнем”.