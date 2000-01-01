Левые призывают к отставке Нетаниягу

Ряд израильских оппозиционеров призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу добровольно сложить свои полномочия на фоне полицейских рекомендаций предъявить ему обвинения в коррупции.
"Премьер-министр отправляется в тюрьму. Это печальный день для демократии. Нетаниягу лишился морального права возглавлять свое правительство. Если он не уйдет сегодня вечером, каждый из 60 членов его коалиции должен встать и сказать: "хватит", встать и уйти", - заявила депутат Кнессета от "Мереца" Тамар Зандберг.
С ней солидарны и члены "Сионистского лагеря".
"Лишенный всякой сдержанности коррумпированный тиран, которого полиция просит обвинить в самых тяжких преступлениях в коррупции, объявил, что не собирается уходить. Его действия коррумпированные и мерзкие, его поведение жестокое и эгоцентричное, он готов уничтожать все до тех пор, пока не окажется в безопасности. Уходи, уходи, коррупционер. И вы – его партнеры – если позволите ему и дальше править этим кошмаром, тогда пятно коррупции навсегда останется и на вас", - заявила Шели Яхимович.
"Иди своим путем, борись за невиновность. Государству Израиль нужен лидер, чьи руки чисты и кто посвящает себя исключительно государственным делам", - добавил ее соратник Эяль Бен-Реувен.