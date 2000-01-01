Нетаниягу: Все, что я делал - во благо Израиля

"Все сделанное мною было во благо государства Израиль. Это то, что я делал до сих пор, и что я продолжу делать впредь. Я делаю это не для сигар, не для газетных заголовков, не для чего-либо другого, кроме блага Государства Израиль", - заявил он в публичном обращении, опубликованном после рекомендаций полиции.
Кроме того, он напомнил, что за всю его политическую карьеру против него открывалось около полутора десятка расследований с единственной целью – лишить власти.
"Они жестоко атаковали моих жену и детей, чтобы сделать мне больно. Но и на этот раз все закончится ничем. Подобным рекомендациям нет места в демократическом государстве", - заверил глава правительства, в очередной раз заявив об отсутствии каких-либо оснований для расследований.