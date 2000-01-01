Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Нетаниягу: Все, что я делал - во благо Израиля | Фото: Коби Гидеон, GPO13.02 21:22   MIGnews.com

Нетаниягу: Все, что я делал - во благо Израиля

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отрицает все заявления израильской полиции, которая рекомендовала предъявить ему обвинения в подкупе и коррупции.

"Все сделанное мною было во благо государства Израиль. Это то, что я делал до сих пор, и что я продолжу делать впредь. Я делаю это не для сигар, не для газетных заголовков, не для чего-либо другого, кроме блага Государства Израиль", - заявил он в публичном обращении, опубликованном после рекомендаций полиции.

Кроме того, он напомнил, что за всю его политическую карьеру против него открывалось около полутора десятка расследований с единственной целью – лишить власти.

"Они жестоко атаковали моих жену и детей, чтобы сделать мне больно. Но и на этот раз все закончится ничем. Подобным рекомендациям нет места в демократическом государстве", - заверил глава правительства, в очередной раз заявив об отсутствии каких-либо оснований для расследований.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:23
Выбрана представительница Израиля на Евровидении
08:03
Южная Корея оплатит расходы КНДР на участие в ОИ-2018
08:02
"Лапид публично осрамился"
07:51
"Потом они начнут проводить бар-мицвы собакам"
07:26
Лапид: я поступил, как любой законопослушный гражданин
06:34
Грузовик врезался в машины Голани. Убиты 2 солдат, 10 ранены
06:33
Backstreet Boys возвращаются в Израиль
05:28
Российским военным запретят пользоваться соцсетями
04:22
Экс-президента Гватемалы задержали по делу о коррупции
03:23
ВИДЕО: Россиянина задержали за флаг СССР на ОИ-2018  
02:27
В Вене похитили трехлетнюю россиянку
01:12
Подруга экс-президента Южной Кореи получила 20 лет тюрьмы
23:21
В сети выставили на посмешище официальный портрет Обамы
21:51
Левые призывают к отставке Нетаниягу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus