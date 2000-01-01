13.02 21:07 MIGnews.com

Шок среди политиков: Лапид - ключевой свидетель в деле 1000

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По сообщению портала ynet лидер Еш Атид Яир Лапид выступит в качестве ключевого свидетеля по делу 1000 о получении взяток Биньямином Нетаниягу от Арнона Мильчана.По данным в израильской прессе, в тот период, когда Лапид был министром финансов Израиля, Нетаниягу пытался продвинуть поправки к налоговому законодательству, которые должны были бы сэкономить Мильчану десятки миллионов шекелей.По утверждению 10-го канала израильского ТВ, Нетаниягу получил взяток на общую сумму 60 тысяч шекелей.