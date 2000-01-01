Тунисский депутат разорвал флаг Израиля в парламенте (видео)
Тунисский депутат Аммар Амруссия от левой оппозиционной партии "Хизбашумал" ("Рабочая партия Туниса") разорвал флаг Государства Израиль во время обсуждения законопроекта, который вводит уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем.
Инициатива была предложена левой оппозицией, однако парламент отложил ее рассмотрение ввиду неактуальности данного вопроса. К тому же, предложенный законопроект раскритиковал президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси.
Из-за такого решения Амруссия порвал израильский флаг со словами: "Если цена нахождения у власти – нормализация отношений с сионистским образованием, вы будете и дальше править. Вы предатели!"
Tunisian lawmaker Ammar Amroussia tears up Israel's flag during a meeting of the parliament today in Tunis. pic.twitter.com/m5Omu5HbAH
В свою очередь, представители умеренной исламистской партии "Эннахда" ("Партия возрождения"), которая, отметим, входит в коалицию, предупредила о том, что такой закон может нанести ущерб отношениям Туниса с западными странами и международными организациями.
Тунис, как и большинство арабских стран, не имеет дипломатических отношений с Израилем. Тунис долгое время считался моделью толерантности в регионе, но столкнулся с растущим исламским экстремизмом.