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Тунисский депутат разорвал флаг Израиля в парламенте (видео) 13.02 19:46   MIGnews.com

Тунисский депутат разорвал флаг Израиля в парламенте (видео)

Тунисский депутат Аммар Амруссия от левой оппозиционной партии "Хизбашумал" ("Рабочая партия Туниса") разорвал флаг Государства Израиль во время обсуждения законопроекта, который вводит уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем.

Инициатива была предложена левой оппозицией, однако парламент отложил ее рассмотрение ввиду неактуальности данного вопроса. К тому же, предложенный законопроект раскритиковал президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси.

Из-за такого решения Амруссия порвал израильский флаг со словами: "Если цена нахождения у власти – нормализация отношений с сионистским образованием, вы будете и дальше править. Вы предатели!"



В свою очередь, представители умеренной исламистской партии "Эннахда" ("Партия возрождения"), которая, отметим, входит в коалицию, предупредила о том, что такой закон может нанести ущерб отношениям Туниса с западными странами и международными организациями.

Тунис, как и большинство арабских стран, не имеет дипломатических отношений с Израилем. Тунис долгое время считался моделью толерантности в регионе, но столкнулся с растущим исламским экстремизмом.
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