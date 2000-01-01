13.02 19:20 MIGnews.com

Развозов о бюджете: это исторический рекорд несправедливости

Пресс-служба депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид")

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Сегодня (13.2.18) поздно вечером в Кнессете начнется голосование по проекту бюджета на 2019 год. Фракция "Еш Атид" приняла решение голосовать против документа в той форме, в которой он на данный момент представлен. Суммы, выделяемые на нужды ультрарелигиозной общины, достигли исторического максимума.В частности, на поддержку изучения Торы планируется выделить рекордный бюджет в 1 миллиард 260 миллионов шекелей. На сеть образовательных учреждений ШАС – 660 миллионов, а на ультрарелигиозные школы - 1 миллиард 230 миллионов шекелей. Для сравнения, в бытность Яира Лапида министром финансов, эта сумма составляла 460 миллионов. Кроме этого, есть и дополнительный бюджет в размере 700 миллионов шекелей, который ультраортодоксальные партии могут тратить по своему усмотрению. Таким образом, бюджет на нужды ультрарелигиозной общины доходит почти до 4 миллиардов шекелей.Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") высказался категорически против такого распределения средств:"Те, кто не работает и сидит на пособии, не платит никаких налогов и не служит в армии - получает с каждым годом все больше и больше. Разве нет в стране других категорий граждан, которым остро необходима государственная финансовая поддержка? Например, пожилые репатрианты, которые ждут увеличения пособий на аренду квартир, так как не имеют своего жилья и вынуждены тратить до 70% дохода на аренду. Чтобы им помочь, 400 миллионов не нашлось. Молодые родители, которым как воздух необходимо продление летних школьных лагерей и распространения программы на детские сады и 4-6 классы. На это потребовалось бы 360 миллионов шекелей, но и их у государства не нашлось, в то время как почти 4 миллиарда на нужды "харедим" - есть. Это замкнутый круг: чем больше ультрарелигиозная община получает денег, тем меньше у них стимула и желания работать, а главное возможности потом интегрироваться в общество. А значит, будет все больше людей жить за счет пособий, и налоговое бремя, которое лежит на плечах остальных граждан, будет становиться все тяжелее".