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14.02 04:22   MIGnews.com

Экс-президента Гватемалы задержали по делу о коррупции

Бывшего президента Гватемалы Альваро Колома во вторник, 13 февраля, задержали по делу о коррупции. Данная информация была предоставлена СМИ со ссылкой на представителя прокуратуры страны.

"Одним из десяти человек, задержанных в ходе сегодняшней операции, стал экс-президент республики Альваро Колом", - приводит информационное агентство ТАСС слова источника.

Согласно предоставленной на данный момент информации, в прокуратуре страны расследуют дело о закупках автобусов. Известно, что они были оформлены в тот период, пока Колом
находился у власти.

Кроме экс-президента Гватемалы, по данному делу был также задержан бывший министр финансов и экс-глава МВД страны.

Стоит отметить, что Альваро Колом являлся главой страны с 2008 по 2012 год.
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