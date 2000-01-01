13.02 16:35 MIGnews.com

США ведут себя в Сирии подозрительно

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В России существуют подозрения, что Соединённые Штаты пытаются необоснованно затянуть присутствие своих сил на территории Сирии. Такое мнение, в частности, озвучил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."В целом у нас такое подозрение, по некоторым другим признакам, что США хотят там остаться надолго, если не навсегда", — цитирует информационное агентство Известия главу российского МИДа.Лавров также отметил, что США постоянно находят разные объяснения присутствия своих военных в Сирии. Одно из которых звучит следующим образом: "до тех пор, пока не только военные задачи будут решены, но и пока не завяжется устойчивый политический процесс, который должен завершиться приемлемым для всех — читай, для США — переходом власти, то есть сменой режима".Таким образом, у России достаточно вопросов к Соединённым Штатам относительно их деятельности на территории Сирии.Лавров добавил, односторонние шаги Вашингтона в Сирии "выглядят всё больше и больше как часть линии на создание некого квазигосударства на крупной части сирийской территории".