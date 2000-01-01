Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







США ведут себя в Сирии подозрительно 13.02 16:35   MIGnews.com

США ведут себя в Сирии подозрительно

В России существуют подозрения, что Соединённые Штаты пытаются необоснованно затянуть присутствие своих сил на территории Сирии. Такое мнение, в частности, озвучил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В целом у нас такое подозрение, по некоторым другим признакам, что США хотят там остаться надолго, если не навсегда", — цитирует информационное агентство Известия главу российского МИДа.

Лавров также отметил, что США постоянно находят разные объяснения присутствия своих военных в Сирии. Одно из которых звучит следующим образом: "до тех пор, пока не только военные задачи будут решены, но и пока не завяжется устойчивый политический процесс, который должен завершиться приемлемым для всех — читай, для США — переходом власти, то есть сменой режима".

Таким образом, у России достаточно вопросов к Соединённым Штатам относительно их деятельности на территории Сирии.

Лавров добавил, односторонние шаги Вашингтона в Сирии "выглядят всё больше и больше как часть линии на создание некого квазигосударства на крупной части сирийской территории".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:22
Нетаниягу: Все, что я делал - во благо Израиля
21:09
Мигрант планировал убийство королевы Великобритании и евреев
21:07
Шок среди политиков: Лапид - ключевой свидетель в деле 1000
21:03
Израильтяне научились выращивать кости "в пробирке"
21:03
Страшное ДТП в Ха-Шарон: грузовик столкнулся с 3 машинами  
20:53
Амсалем: рекомендации - результат нелегитимного процесса
20:49
Окружение Нетаниягу: поведение полиции - скандал
20:41
По делу Нетаниягу также обвинят Мозеса и Мильчана
20:19
На месте крушения Ан-148 нашли 2 тыс. элементов самолета
19:46
Тунисский депутат разорвал флаг Израиля в парламенте (видео)  
19:20
Развозов о бюджете: это исторический рекорд несправедливости
19:01
"Если Иран атакует Израиль, Израиль атакует Асада"
18:24
Еврей в парламенте Ирана угрожает Израилю
17:53
Иракская милиция готова к войне с Израилем
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus