13.02 14:29 MIGnews.com

"Дамаск приготовил Израилю еще больше сюрпризов"

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Официальный Дамаск предупредил Израиль, что его ожидает “еще больше сюрпризов” в случае новых атак на сирийской территории.Заявления прозвучали после того, как сирийские ПВО 10 февраля сбили истребитель ВВС ЦАХАЛа F-16, возвращавшийся после исполнения миссии в Сирии.Помощник министра иностранных дел Сирии Айман Суссан, выступая на пресс-конференции для иностранных журналистов в Дамаске заявил: “Будьте совершенно уверены в том, что враг будет очень сильно удивлен во время следующих атак , потому что он думал, что эта война - война на истощение сделала Сирию неспособной на ответную реакцию. Иншаллах, они увидят еще больше сюрпризов каждый раз, когда они будут пытаться атаковать Сирию”.Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что армия “действовала решительно” в столкновении с Сирией в субботу, 10 февраля.Либерман заявил: “Нет никаких ограничений, и мы не принимаем никаких ограничений. Мы действовали с решимостью и ответили на все провокации. Мы продолжим действовать ради защиты наших жизненно важных интересов в области безопасности”.Министр добавил: “Если перефразировать известную поговорку, сегодня - не время лаять, сегодня - время кусать. Мы покусали жестоко, и я надеюсь, что нам не придется делать этого снова”.Либерман выступал в городе Кирьят-Шмона, на границе с Ливаном.