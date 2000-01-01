13.02 13:42 MIGnews.com

Из-за атаки в Сирии осквернили шабат

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Корреспондент радио харедим Коль Бэрама Менди Ритцель сообщил об “осквернении шабата” на базе Рамат Давид в минувшую субботу, 10 февраля.Из-за повышенной активности ВВС и атак против целей в Сирии на базе было гораздо больше, чем обычно солдат и пилотов. В результате пища, приготовленная на шабат, закончилась и персонал нечем было кормить.Ритцель сообщает, что командир базы, полковник Амир Лазар “вместо того, чтобы выдать боевые пайки или найти другие решения, приказал открыть кухни и работать, как в обычные дни”. Приказ был отдан без того, чтобы испросить предварительное согласие раввината ЦАХАЛа.По версии Ритцеля, и поддержавших его журналистов-харедим, Лазар вышел за рамки своих полномочий, и его действия не оправдываются оперативной необходимостью.В связи с кампанией обвинений в ультрарелигиозных медиа пресс-служба ЦАХАЛа издала заявление, в котором говорится: “В свете ситуации в сфере безопасности и выросшего числа миссий ВВС было принято решение о поддержке оперативных приготовлений, при этом было сделано все, чтобы причинить минимальный ущерб шабату. Дело расследуется”.