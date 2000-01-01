13.02 12:57 MIGnews.com

В ООН рассматривают проект о 30-дневном перемирии в Сирии

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В Совете Безопасности ООН планируют рассмотреть предложение о 30-дневном прекращении огня в Сирии, сообщает ТАСС."Все стороны сирийского конфликта немедленно начнут придерживаться гуманитарной паузы и прекращения огня сроком в 30 дней",- приводи агентство слова из черновика совместной резолюции Кувейта и Швеции.В документе указывается, что вооруженные столкновения должны быть прекращены в течении 72 часов после его принятия. Кроме того, участники боевых действий должны допустить гуманитарную помощь в пострадавшие районы и разрешить провести эвакуацию раненых.Также в тексте авторы требуют от сирийского правительства уважения к международному гуманитарному праву, содействия по оказанию помощи населению и прекращения блокады населенных пунктов, подконтрольных оппозиционным силам.В свою очередь в документе отмечается право Сирийской арабской республики на суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность страны. При этом в нем утверждается, что обстановка в Сирии настолько серьезная, что "представляет угрозу для мира и безопасности в регионе".В начале февраля ООН призвала объявить 30-дневную паузу в боевых действиях в САР, чтобы доставить гуманитарную помощь населению и эвакуировать больных и раненых из блокированных районов. Данную инициативу поддержали ряд западных стран, однако постпред РФ Василий Небензя назвал эту идею "абсолютно нереалистичной". По его словам Россия хочет урегулировать конфликт в Сирии, однако сомневается, что террористы прислушаются к таким призывам.По оценкам экспертов ООН, в настоящий момент на сирийской территории происходят самые ожесточенные бои за все время конфликта.