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youtube 13.02 12:57   MIGnews.com

Беннет: мы не всегда должны принимать позицию США

Министр просвещения Нафтали Беннет потребует от премьер-министра разъяснений относительно перспектив применения израильского суверенитета в Иудее и Самарии. Об этом он заявил в интервью радиостанции "Решет Бет".

"Я хочу понять, что Нетаниягу понимает под координацией с американцами по вопросу нашего суверенитета. Абсурдно, что некоторые места, такие как Маале-Адумим и Ариэль, не являются частью государства Израиль", - цитирует Аруц Шева парламентария.

По словам Беннета, несмотря на то, что "США являются величайшим другом Израиля, у них нет права на вето на внутренние дела Израиля". Этот вопрос министр намерен поднять на следующей неделе.

"Государство Израиль управляется властью, избранной нашим народом. США - наш самый большой друг, и мы принимаем это во внимание и слышим американскую позицию, но это не значит, что мы всегда ее принимаем. Бывший премьер-министр Менахем Бегин также слышал американскую позицию, но взял и применил суверенитет над Голанскими высотами, несмотря на американскую оппозицию и сопротивление администрации Рейгана", - резюмировал лидер партии "Еврейский дом".
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