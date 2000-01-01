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14.02 05:28   MIGnews.com

Российским военным запретят пользоваться соцсетями

Министерство обороны РФ распространило рекомендации по поведению для сотрудников ведомства и военнослужащих в Интернете.

В заявлении солдатам и офицерам ВС России советуют отказаться от использования социальных сетей, не распространять в них информацию о своей службе, а также отключить в телефонах геолокацию.

Сейчас эти советы носят рекомендационный характер, но ведомство уже готовит поправки к законам, которые сделают их обязательными.

В министерстве рассказали журналистам "Известия", что соответствующие правила были разработаны еще в 2017 году.

"Для удобства восприятия они выполнены в виде памятки, а также наглядных пособий-плакатов", - пишет издание.

Данная инициатива создана с целью сохранения в тайне секретной информации государственной важности. Сообщается, что в случае нарушения этого положения, военнослужащий может быть привлечен к уголовной или дисциплинарной ответственности, поскольку его халатные действия могут нанести "существенный репутационный вред Вооруженным силам".

В армиях зарубежных стран уже давно занимаются вопросами поведения военнослужащих в интернете. Так, в 2011 году Пентагон опубликовал соответствующие правила. В них отмается важность сохранения конфиденциальной информации при общении с гражданскими лицами в социальных сетях, и говорится о правильном позиционировании армии в виртуальном мире.
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