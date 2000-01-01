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flickr 13.02 12:25   MIGnews.com

У президента ЮАР есть 48 часов, чтобы подать в отставку

Правящий в ЮАР Африканский национальный конгресс (ANC) дал президенту Джейкобу Зуме два дня на то, чтобы уйти в отставку, в противном случае он будет снят с должности.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в южноафриканских СМИ.

Официального заявления партия не делала.

Если Зума не уйдет сам, будет проведен вотум недоверия, после которого 75-летний президент лишится должности.

По поводу этого решения исполнительный комитет партии совещался с понедельника до утра вторника.

Заседание возглавлял вице-президент и лидер партии с декабря прошлого года Сирил Рамафоса.

Сообщается, что Рамафоса сам поехал в резиденцию президента, чтобы сказать ему о решении партии.

Пока неясно, какова была реакция президента. Официальная просьба покинуть должность будет направлена ему в течение вторника.

Второй президентский срок Зумы истекает в мае 2019 года, передает Би Би Си.
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