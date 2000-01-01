13.02 12:04 MIGnews.com

Либерман: настало время кусать, а не лаять

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что армия “действовала решительно” в столкновении с Сирией в субботу, 10 февраля.Либерман заявил: “Нет никаких ограничений, и мы не принимаем никаких ограничений. Мы действовали с решимостью и ответили на все провокации. Мы продолжим действовать ради защиты наших жизненно важных интересов в области безопасности”.Министр добавил: “Если перефразировать известную поговорку, сегодня - не время лаять, сегодня - время кусать. Мы покусали жестоко, и я надеюсь, что нам не придется делать этого снова”.Либерман выступал в городе Кирьят-Шмона, на границе с Ливаном.