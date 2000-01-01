13.02 11:34 MIGnews.com

Частные сыщики? Альшейха вызвали в Кнессет

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Глава комитета Кнессета по внутренним делам Йоав Киш вызвал на заседание комитета главу израильской полиции генерала Рони Альшейха.Причиной являются заявления Альшейха в программе Иланы Даян Увда.Шеф израильской полиции Рони Альшейх в интервью программе Увда заявил, что за офицерами, расследующими дела Биньямина Нетаниягу, следили частные детективы “нанятые могущественными людьми”.Альшейх, однако, заявил, что полиция не стала расследовать того, кто стоит за слежкой.Альшейх сказал: “На людей, проводивших расследование оказывалось давление. Вокруг их семей и соседей сновали детективы, собиравшие информацию о следователях”.Киш сообщил, что несколько депутатов Кнессета потребовали объяснений Альшейха в связи с данными утверждениями.Ранее премьер-министр Нетаниягу на своей страничке facebook назвал обвинения Альшейха “галлюцинациями” и “конспирацией”. Нетаниягу также указал на то, что его дела не могут вестись лицами, верящим в то, что он, Нетаниягу, нанял частных сыщиков с тем, чтобы помешать следствию.