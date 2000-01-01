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Частные сыщики? Альшейха вызвали в Кнессет 13.02 11:34   MIGnews.com

Частные сыщики? Альшейха вызвали в Кнессет

Глава комитета Кнессета по внутренним делам Йоав Киш вызвал на заседание комитета главу израильской полиции генерала Рони Альшейха.

Причиной являются заявления Альшейха в программе Иланы Даян Увда.

Шеф израильской полиции Рони Альшейх в интервью программе Увда заявил, что за офицерами, расследующими дела Биньямина Нетаниягу, следили частные детективы “нанятые могущественными людьми”.

Альшейх, однако, заявил, что полиция не стала расследовать того, кто стоит за слежкой.

Альшейх сказал: “На людей, проводивших расследование оказывалось давление. Вокруг их семей и соседей сновали детективы, собиравшие информацию о следователях”.

Киш сообщил, что несколько депутатов Кнессета потребовали объяснений Альшейха в связи с данными утверждениями.

Ранее премьер-министр Нетаниягу на своей страничке facebook назвал обвинения Альшейха “галлюцинациями” и “конспирацией”. Нетаниягу также указал на то, что его дела не могут вестись лицами, верящим в то, что он, Нетаниягу, нанял частных сыщиков с тем, чтобы помешать следствию.
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