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Скриншот с видео 13.02 10:34   MIGnews.com

Япония призывает не прекращать давление на КНДР

Международное сообщество должно продолжать давление на КНДР. Об этом заявил на ежедневной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Северная Корея продолжает развитие ракетной программы, парад в Пхеньяне это подтвердил. И это истинная суть Северной Кореи. Нельзя быть обманутой "политикой улыбок", - отметил Суга, добавив, что предпринятые меры по сближению Пхеньяна с Сеулом нацелены исключительно на ослабление давления на КНДР.

Напомним, в начале января лидер Северной Кореи выступил с заявлением о готовности наладить отношения с Южной Кореей. Позднее Пхеньян направил на зимнюю Олимпиаду официальную делегацию вместе с артистами и спортсменами для участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Вместе этим Сеул и Вашингтон договорились перенести на более поздний срок ежегодно проходящие совместные крупномасштабные военные учения, вызывающие у КНДР большую настороженность.
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