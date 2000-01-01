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Ливан угрожает Израилю13.02 10:22   MIGnews.com

Ливан угрожает Израилю

Официальные лица Ливана выступили с угрозами в адрес Израиля, предупредив, что их страна намерена защищаться от любой "израильской агрессии". Президент Ливана Мишель Аун заявил, что его страна "приняла решение защищаться, независимо от того, будет Израиль покушаться на наши земли или на права на нефть".

Выступая в эфире египетского телевидения в понедельник вечером, 12 февраля, ливанский президент отметил:

"Израильская провокация нам неинтересна, но если она выйдет на стадию осуществления, то будут новые войны. Пока что нападения не было, и вряд ли Израиль воплотит свои угрозы. Устным же провокациям мы стараемся не придавать значения".

В свою очередь премьер-министр Саад Харири подчеркнул, что "позиции Ливана всегда будут едины в отношении любых посягательств Израиля".
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