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Штаты примут мусульманских беженцев из Мьянмы | Фото: Foreign and Commonwealth Office/Flickr13.02 09:38   MIGnews.com

Штаты примут мусульманских беженцев из Мьянмы

Несмотря на запрет въезда в США граждан семи мусульманских стран – Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Судана, Ливии и Сомали – и беженцев из Сирии американское правительство намерено предоставить убежище мусульманским беженцам из другой страны.

Как сообщает The Jakarta Post, генеральное консульство США провело c управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в провинции Ачех несколько консультаций по приему рохинджа – мусульман, изгнанных в 2012 году буддистами Мьянмы в Индонезию и Бангладеш.

"Процесс оформления въездных документов беженцам идет согласно графику", - заверил генконсул США в городе Медан Джуха Салин.

При этом неизвестно, сколько именно рохинджа готовы принять Соединенные Штаты, но по программе ООН статус беженцев получили около 800 из них.

Стоит отметить, что нацменьшинство рохинджа проживает преимущественно на севере Мьянмы, однако на официальном уровне правительство своими гражданами их не признает, считая нелегалами из Бангладеш.
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