Лавров: США должны признать, что Хизбалла воюет с террором
США необходимо признать, что "Хезболла", которую поддерживает Иран, также борется против террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ, передает РИА Новости.
"Да, с Ираном у них (США — ред.) сейчас не заладилось гораздо больше, чем при Бараке Обаме. Но мы выступаем за то, чтобы руководствоваться здравым смыслом. Если для президента США Дональда Трампа главный приоритет на международной арене — борьба с терроризмом, то необходимо признать, что, скажем, в Сирии против ИГИЛ борются прежде всего сирийская армия при поддержке ВКС России, но также подразделения, в том числе подразделения "Хезболлы", которые опираются на иранскую поддержку. Здесь надо будет делать выбор приоритетов", — сказал Лавров.
"Если посмотреть на реальную ситуацию, то, например, подозрениями в отношении Ирана в том, что он поддерживает террористические организации, занимается такая организация, как ФАТФ. Это целевая группа по борьбе с отмыванием денег и с финансированием терроризма. Иран находится там в списке тех государств, за которыми осуществляется мониторинг. Буквально на днях был очередной раунд обзора действий, которые Иран предпринимает в соответствии с рекомендациями этой организации. Результат был позитивным", — добавил он.
Отношения США и Ирана с приходом администрации Дональда Трампа существенно накалились. Президент США заявлял, в частности, что не будет так же "добр" по отношению к Ирану, как его предшественник Барак Обама. Новый президент США критически относится к ядерному соглашению с Ираном, достигнутому между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в 2015 году.