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Шакед и Смотрич считают Ципи Ливни сионисткой и патриоткой | Фото: Foreign and Commonwealth Office/Flickr13.02 08:42   MIGnews.com

Шакед и Смотрич считают Ципи Ливни сионисткой и патриоткой

Несмотря на политические разногласия, два депутата от партии "Еврейского дома" поддержали кандидатуру главы партии "Ха-Тнуа" Ципи Ливни на должность заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Напомним, что о том, что ей предложили этот высокий пост, сообщил в воскресенье, "Гаарец", однако один из Один из помощников депутата Кнессета Ливни заявил газете "Маарив", что формальное предложение стать заместителем Антониу Гутерриша ей не поступало.

"Предоставить Ципи Ливни руководящую должность в Организации Объединенных Наций отличная идея. Я уверен, что как сионист и патриотка с огромным опытом она проделает фантастическую работу", - написал в своем Twitter депутат Кнессета Бецалель Смотрич.




Он уверен, что в данном вопросе правые и левые должны отложить в сторону старые противоречия.




С ним согласилась и его соратница по партии, министр юстиции Израиля Айелет Шакед. Она ретвитнула запись Смотрича, прокомментировав "Он прав".

Возможное назначение Ципи Ливни приветствовал и посол Израиля в ООН Дани Данон, назвав это "честью и огромной услугой Государству Израиль".
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