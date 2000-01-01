Шакед и Смотрич считают Ципи Ливни сионисткой и патриоткой
Несмотря на политические разногласия, два депутата от партии "Еврейского дома" поддержали кандидатуру главы партии "Ха-Тнуа" Ципи Ливни на должность заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
Напомним, что о том, что ей предложили этот высокий пост, сообщил в воскресенье, "Гаарец", однако один из Один из помощников депутата Кнессета Ливни заявил газете "Маарив", что формальное предложение стать заместителем Антониу Гутерриша ей не поступало.
"Предоставить Ципи Ливни руководящую должность в Организации Объединенных Наций отличная идея. Я уверен, что как сионист и патриотка с огромным опытом она проделает фантастическую работу", - написал в своем Twitter депутат Кнессета Бецалель Смотрич.
ציפי לבני בתפקיד בכיר באו"ם זה רעיון נהדר.כציונית, פטריוטית ובעלת ניסיון- בטוח שהיא תעשה עבודה נהדרת.די כבר עם הקטלוג האוטומטי של ימין ושמאל