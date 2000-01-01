13.02 08:46 MIGnews.com

Белый дом: есть доказательства фальсификаций на выборах

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Старший советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер в интервью ABC заявил, что у Белого дома есть большое количество доказательств фальсификаций на выборах главы государства, которые прошли 8 ноября прошлого года.По его словам, имеются данные о голосовании людей, проживающих более чем в одном штате, умерших, а также лиц, не являющихся американскими гражданами.Как отметил Миллер, Соединенные Штаты должны быть "в ужасе из-за перечеркивания" избирательных прав законопослушных граждан страны.Ранее Трамп заявлял о фальсификациях на президентских выборах в штатах Калифорния, Нью-Гэмпшир и Вирджиния, где победу одержала его главный соперник – демократ Хиллари Клинтон.