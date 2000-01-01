13.02 21:54 MIGnews.com

МИД Израиля предостерегает от поездок в КНДР

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Министерство иностранных дел опубликовало предостережение от путешествий в Северную Корею:"Министерство иностранных дел советует гражданам Израиля не ездить в Северную Корею, который находится под тяжелыми международными санкциями. В связи с тем, что Израиль не имеет каких-либо дипломатических отношений с Северной Кореей, в случае, если гражданин Израиля попадет в любое бедствие во время путешествия туда, израильские представители не смогут помочь в любом случае. Мы подчеркиваем, что ответственность за решение о поездке в Северную Корею лежит только на вас".Напомним, что Пхеньян заявил о том, что проведенные им 12 февраля испытания новой баллистической ракеты прошли успешно. При этом Северная Корея утверждает, что ей удалось протестировать возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.Также ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что позиция США в отношении Северной Кореи, вероятно, станет более жесткой, чем раньше.