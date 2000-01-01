13.02 20:51 MIGnews.com

Ливану нужна "Хизбалла" лишь "из-за Израиля"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Недавно избранный президент Ливана Мишель Аун обвинил Израиль в необходимости сотрудничества с поддерживаемой Ираном шиитской группировки "Хизбалла" в "дополнение к ливанской армии"."До тех пор пока ливанская армия не достаточно сильна, чтобы бороться против Израиля ... мы чувствуем необходимость существования "Хизбаллы"", - заявил Аун египетской телевизионной сети CBC.Силы "Хизбаллы" соперничают с армией и полицией Ливана. Аун, чья христианская партия состоит в союзе с "Хизбаллой", ранее заявил, что поддержка Ираном группировки "может продолжаться до бесконечности".Отметим, что избранный в октябре после 29-месячного политического тупика, президент Ливана прибыл в Египет в понедельник, 13 февраля, впервые за последние 55 лет.После переговоров со своим египетским коллегой Абдель-Фаттах аль-Сиси, он призвал Египет возглавить "арабский план спасения" по борьбе с терроризмом в регионе.Аун также пригласил Сисси посетить Ливан и сказал, что Египет предложил поддержку ливанской армии и сил безопасности страны, не вдаваясь в подробности далее.Высказывания Ауна по поводу "Хизбаллы" могут вызвать напряженность в отношениях суннитской Саудовской Аравией, региональным соперником Ирана. Эти две страны были вовлечены в прокси-войны в регионе в течение многих лет.Египет и Саудовская Аравия имеют разногласия по поводу противоречивых программ, включая Сирию и Йемен. В октябре саудовцы остановили поставки нефти в Каир, в то время, когда Египет, самая населенная страна арабского мира, находится в глубоком экономическом кризисе.Аун посетил Саудовскую Аравию в прошлом месяце в попытке восстановить отношения, которые ухудшились после того, как Эр-Рияд обвинил Бейрут в неспособности осудить нападения 2016 года на саудовские миссии в Иране после казни высокопоставленного шиитского священнослужителя.В ответ Саудовская Аравия остановила сделку о поставке оружия, оцениваемую в 3 миллиарда долларов оружия, а также запретила саудовцам и гражданам других стран Персидского залива поездки в Ливан.