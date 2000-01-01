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flickr 13.02 20:23   MIGnews.com

Беннет: "Палестинское государство - галлюцинация"

Министр образования Нафтали Беннет раскритиковал концепцию палестинского государства во время выступления, которое он дал на конференции в Иерусалиме, назвав его "галлюцинацией".

"Палестинское государство, Боже упаси, затопит нас с беженцами. И тогда, когда миллионы палестинцев окажутся в государстве Израиль, государство Израиль не сможет быть одновременно еврейским и демократическим", - сказал он.

Кроме того, Нафтали Беннет пожелал премьер-министру Биньямину Нетаниягу удачи перед его поездкой в Вашингтон и его предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом: "Господин премьер-министр, мы рассчитываем на вас!".

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал укрепить союз между США и Израилем в понедельник днем, 13 февраля, перед взлетом в Вашингтон, куда он направился на свою первую встречу с президентом США Дональдом Трампом с тех пор, как он ступил в должность в январе.
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