13.02 20:23 MIGnews.com

Беннет: "Палестинское государство - галлюцинация"

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Министр образования Нафтали Беннет раскритиковал концепцию палестинского государства во время выступления, которое он дал на конференции в Иерусалиме, назвав его "галлюцинацией"."Палестинское государство, Боже упаси, затопит нас с беженцами. И тогда, когда миллионы палестинцев окажутся в государстве Израиль, государство Израиль не сможет быть одновременно еврейским и демократическим", - сказал он.Кроме того, Нафтали Беннет пожелал премьер-министру Биньямину Нетаниягу удачи перед его поездкой в Вашингтон и его предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом: "Господин премьер-министр, мы рассчитываем на вас!".Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал укрепить союз между США и Израилем в понедельник днем, 13 февраля, перед взлетом в Вашингтон, куда он направился на свою первую встречу с президентом США Дональдом Трампом с тех пор, как он ступил в должность в январе.