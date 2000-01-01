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Переговоры по Сирии в Женеве наметили на 23 февраля 14.02 07:16   MIGnews.com

Переговоры по Сирии в Женеве наметили на 23 февраля

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура направил приглашения участникам переговоров по Сирии, делегации начнут прибывать в Женеву для предварительных консультаций 20 февраля, формальный старт межсирийских переговоров намечен на 23 февраля, сообщила Интерфаксу пресс-секретарь офиса де Мистуры Яра Шариф.

"Мы подтверждаем, что приглашения были направлены сегодня, но консультации по вопросу переговоров продолжаются", - сказала собеседница агентства.

"Как ожидается, делегации начнут прибывать в Женеву с 20 февраля, чтобы провести предварительные консультации со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и его командой до начала официальных межсирийских переговоров, намеченных на 23 февраля", - отметила она.

По словам Шариф, "де Мистура активно работает и прилагает все возможные дипломатические усилия, чтобы обеспечить успешное подтверждение всех договоренностей для проведения межсирийских переговоров в Женеве".
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