13.02 17:57 MIGnews.com

Япония: "Позиция США в отношении КНДР станет жестче"

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Позиция США в отношении Северной Кореи, которая в воскресенье, 12 февраля, провела испытания баллистической ракеты, вероятно, станет более жесткой, чем раньше, как заявил в понедельник, 13 февраля, премьер-министр Японии Синдзо Абэ."Я считаю, что позиция Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи станет намного жестче, это ясно", - сказал Абэ в интеревью программе новостей телеканала NHK после возвращения со встречи с президентом США Дональдом Трампом в Соединенных Штатах.Как сообщается, Дональд Трамп сказал, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены безопасности Японии.Напомним, что Пхеньян заявил о том, что проведенные им 12 февраля испытания новой баллистической ракеты прошли успешно. При этом Северная Корея утверждает, что ей удалось протестировать возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.