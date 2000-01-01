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flickr 13.02 18:55   MIGnews.com

РФ направила батальон военной полиции в Сирию

Батальон российской военной полиции был отправлен в Сирию из Республики Ингушетия, российский регион на Северном Кавказе, как заявил глава региона информационному агентству РИА Новости в понедельник, 13 февраля.

Юнуса-Бек Евкуров также заявил, что полиция будет обеспечивать безопасность российских ВВС и "центра примирения" в Сирии.

На данный момент остается неизвестным, сколько взводов представит в Сирии батальон.

Отметим, что президент Сирии Башар Асад отверг идею создания безопасных зон для беженцев и перемещенных лиц, выдвинутой при поддержке президента США Дональда Трампа, заявив, что они не будут работать.
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