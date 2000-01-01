14.02 06:34 MIGnews.com

В Финляндии могут расторгнуть сделки россиян на жилье

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Сделки россиян по приобретению жилья в Финляндии могут быть аннулированы, в частности, это касается объектов недвижимости, находящихся вблизи объектов стратегического значения.Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на депутата парламента Финляндии Суну Кюмяляйнен. По словам Кюмяляйнен, проблемные сделки в марте текущего года рассмотрит Министерство обороны страны. В первую очередь это касается сделок россиян, заключивших договор о приобретении жилья на территории, находящейся недалеко от стратегических объектов Финляндии.Депутат отмечает, что собирается предложить ввести в стране индивидуальные разрешения на покупку недвижимости гражданами стран, не входящих в Европейский союз.По данным финской полиции безопасности, граждане России приобретают в Финляндии недвижимость, подходящую для размещения военных объектов. Кюмяляйнен уточняет, что после рассмотрения проблемных сделок, Министерство обороны страны внесет некоторые коррективы, касающиеся покупки недвижимости иностранными гражданами.