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Фотограф: Ави Охайон. 13.02 16:21   MIGnews.com

Нетаниягу обещает укрепить американо-израильский альянс

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал укрепить союз между США и Израилем в понедельник днем, 13 февраля, перед взлетом в Вашингтон, куда он направился на свою первую встречу с президентом США Дональдом Трампом с тех пор, как он ступил в должность в январе.

Перед отъездом Биньямин Нетаниягу сказал несколько для прессы: "Я отправляюсь в Вашингтон, это очень важный визит, где встречусь с президентом США Дональдом Трампом. Я также встречусь с вице-президентом Майком Пенсом, с госсекретарем США Рексом Тилерсоном и с представителями республиканской и демократической партий в Конгрессе и Сенате. Союз Израиля и США всегда был очень крепким, а сейчас укрепится еще больше. Президент Трамп и я одинаково смотрим на большие угрозы в регионе, но также и на потенциал региона, и мы обсудим обе этих темы, как и вопрос упрочения союза Израиля и США во многих сферах".

"В преддверии этого визита мы провели совещание. Было много совещаний с руководством сил безопасности, Совета национальной безопасности, министерства иностранных дел, а вчера состоялось подробное, обстоятельное и серьёзное заседание военно-политического кабинета. По его завершении я сказал то, чем хочу поделиться с вами, я просто сказал: "Я проложу курс и укажу путь". Это именно то, что я намерен делать. Проложить курс и указать путь союза между Израилем и США на благо национальным интересам государства Израиль, на благо всех граждан Израиля", - продолжил премьер-министр Израиля.

Комментируя в общих чертах американо-израильские отношения, которые были несколько запятнаны во время президентства Обамы, Нетаньиягу утверждал, что "альянс всегда был чрезвычайно сильным", добавив с ощутимым оптимизмом, что "он становится сильнее".

Премьер министр Израиля подчеркнул, что существует общее стечение взглядов на регион в целом.

"Президент Трампа и я обсудим с глазу на глаз угрозы и возможности в регионе. Мы будем говорить о двух точках и о повышении силы альянса в большом количестве сфер", - заявил Нетаниягу.
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