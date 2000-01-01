13.02 19:18 MIGnews.com

Опрос: Ле Пен лидирует в первом туре выборов во Франции

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Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен является фаворитом первого тура президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные опроса Opinionway, сообщает Reuters.Опрос, как отмечается, подтверждает предыдущие данные о том, что Ле Пен наберет наибольшее число голосов в первом туре, но затем может проиграть во втором.За Ле Пен в первом туре готовы отдать голос 26% опрошенных, за экс-министра экономики, промышленности и цифровых дел Франции Эммануэля Макрона — 22%, за экс-премьера Франции Франсуа Фийона — 21%.Во втором туре Макрон опередит Ле Пен с результатом 63% против 37%. Однако более вероятно, что Ле Пен встретится во втором туре с Фийоном, тогда, по данным опросов, Ле Пен получит 42% против 58% голосов в пользу Фийона.Ранее сообщалось, что, согласно опросам, Макрон наберет 64% голосов во втором туре, тогда как за Ле Пен отдадут голос 36% избирателей.