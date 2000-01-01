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Фото: Blandine Le Cain/Flickr 13.02 19:18   MIGnews.com

Опрос: Ле Пен лидирует в первом туре выборов во Франции

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен является фаворитом первого тура президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные опроса Opinionway, сообщает Reuters.

Опрос, как отмечается, подтверждает предыдущие данные о том, что Ле Пен наберет наибольшее число голосов в первом туре, но затем может проиграть во втором.
За Ле Пен в первом туре готовы отдать голос 26% опрошенных, за экс-министра экономики, промышленности и цифровых дел Франции Эммануэля Макрона — 22%, за экс-премьера Франции Франсуа Фийона — 21%.

Во втором туре Макрон опередит Ле Пен с результатом 63% против 37%. Однако более вероятно, что Ле Пен встретится во втором туре с Фийоном, тогда, по данным опросов, Ле Пен получит 42% против 58% голосов в пользу Фийона.

Ранее сообщалось, что, согласно опросам, Макрон наберет 64% голосов во втором туре, тогда как за Ле Пен отдадут голос 36% избирателей.
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