13.02 18:12 MIGnews.com

В Британии заявили об опасности режима Асада для России

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Британский спредставитель по Сирии Гарет Бэйли заявил, что режим Башара Асада несет угрозу безопасности как Великобритании, так и России. По его мнению, в Совбезе ООН существуют точки соприкосновения по сирийскому вопросу, однако камнем преткновения является фигура президента.В частности, по его словам, Лондон считает, что работа "сирийского правительства оказалась провальной", передает РИА Новости.Как заявил Бэйли, таким образом, Асад, подпитывая "злость и радикализацию" угрожает безопасности как Соединенного королевства, так и РФ.По словам дипломата, Лондон пока не планирует проводить наземные операции в Сирии. Вопрос расширения участия страны в борьбе с группировкой "Исламское государство" будет зависеть от хода антитеррористической кампании.По его словам, Соединенное Королевство занимает "видное место в решении сирийского кризиса". "Что касается нашего военного присутствия, то оно направлено исключительно на борьбу с ИГ. Великобритания совместно с другими 68 членами международной коалиции активно борется с данной террористической организацией", — напомнил Бейли.