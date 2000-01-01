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В Британии заявили об опасности режима Асада для России 13.02 18:12   MIGnews.com

В Британии заявили об опасности режима Асада для России

Британский спредставитель по Сирии Гарет Бэйли заявил, что режим Башара Асада несет угрозу безопасности как Великобритании, так и России. По его мнению, в Совбезе ООН существуют точки соприкосновения по сирийскому вопросу, однако камнем преткновения является фигура президента.

В частности, по его словам, Лондон считает, что работа "сирийского правительства оказалась провальной", передает РИА Новости.

Как заявил Бэйли, таким образом, Асад, подпитывая "злость и радикализацию" угрожает безопасности как Соединенного королевства, так и РФ.

По словам дипломата, Лондон пока не планирует проводить наземные операции в Сирии. Вопрос расширения участия страны в борьбе с группировкой "Исламское государство" будет зависеть от хода антитеррористической кампании.

По его словам, Соединенное Королевство занимает "видное место в решении сирийского кризиса". "Что касается нашего военного присутствия, то оно направлено исключительно на борьбу с ИГ. Великобритания совместно с другими 68 членами международной коалиции активно борется с данной террористической организацией", — напомнил Бейли.
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