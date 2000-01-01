13.02 16:44 MIGnews.com

Израильская молодежь не хочет голосовать на выборах

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Существует теория, что активность молодежи, формирование ее гражданской позиции и желание участвовать в принятии государственных решений являются залогом национальной безопасности.В этом контексте можно сказать, что молодые израильтяне, в большинстве своем отслужившие в армии, придают большое значение демократическому образу жизни, занимают активную гражданскую позицию и верят в то, что правительство должно действовать более активно для сокращения социального разрыва. Но, при этом, в большинстве своем молодые люди абсолютно индифферентны к институту выборов и не желают принимать участия в формировании парламента и правительства. Только 58% молодых израильтян в возрасте до 35 лет проголосовали на выборах 2013 года. Среди молодежи, получившей право голоса, но еще не достигшей 25-летнего возраста, только 41% пришли в 2013 году на избирательный участок по сравнению с 88% среди тех, кому за 55. Разница в проценте проголосовавших между теми, кому до 25, и теми, кому за 55, является наиболее высокой среди развитых стран.Если в Израиле соотношение составляет 2,15, то в таких странах, как США, Германия или Франция, оно ниже 1,5, а в среднем по ОЭСР оно составляет 1,3. Вместе с этим, безразличное отношение к выборам среди тех, кто родился на границе тысячелетий, распространено во всех богатых странах мира. В Великобритании и Польше, к примеру, менее половины молодых людей в возрасте до 25 лет проголосовали на последних выборах. В Швейцарии две трети представителей поколения миллениума проигнорировали выборы 2015 года, в США четверо из пяти молодых американцев не проголосовали на выборах в конгресс в 2014 году. Согласно исследованиям, молодежь не считает участие в выборах чем-то обязательным, политические партии для них схожи с брендами, между которыми можно выбрать и которые можно проигнорировать.