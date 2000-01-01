13.02 13:50 MIGnews.com

"Все члены правительства против создания Палестины"

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Все члены кабинета министров Израиля, включая его главу Биньямина Нетаниягу, выступают против создания Палестинского государства в ближайшее время, заявил министр общественной безопасности Гилад Эрдан 13 февраля."Я считаю, что все члены Кабмина, и в первую очередь премьер-министр, выступают против создания Палестинского государства. Некоторые - по идеологическим, религиозным, причинам, другие - из соображений безопасности. Никто не считает, что Палестинское государство является чем-то, что может и должно, не приведи Господь, произойти в ближайшие несколько лет", - сказал в радиоинтервью Галей ЦАХАЛ.Отношения с палестинцами станут главной темой сегодняшней встречи Биньямина Нетаниягу с американским президентом Дональдом Трампом, чья администрация уже заявила, что не потерпит неограниченного строительства в Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии. Напомним, что эта встреча станет для политиков первой после избрания Трампа президентом США.Министр Эрдан считает создание Палестины "несомненно плохой идеей, которую надо отложить в сторону, учитывая укрепление ХАМАСа на юге и слабость Абу Мазена, которая мешает ему бороться с подстрекательством".Тем не менее, он подчеркнул, что вряд ли кто-нибудь вправе диктовать президенту США свои политические взгляды, и напомнил министрам о том, что в вопросах, касающихся дипломатии, Биньямин Нетаниягу является "самым опытным среди нас". Очевидно, это было обращением к главе министерства просвещения Нафтали Беннету, который требовал от премьера надавить на Трампа, чтобы он дал добро на расширение поселени и аннексию палестинских территорий."Я лишь хочу сказать, что давайте будем немного скромнее. Он был избран не для Израиля. Он был избран для граждан США. Мы – сильнейший союзник Америки в мире – так мы видим себя – и, как говорится, у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Большинство министров, которые вчера выступали в Кабмине, считают самым главным наладить личные отношения и доверие. Будут и другие встречи. Эта не последняя", - сказал второй по важности после Нетаниягу член "Ликуда" в правительстве.Гилад Эрдан напоминает израильтянам, что им не могут быть известны настоящие планы Трампа, касательно палестино-израильского конфликта, поэтому пока стоит довольствоваться самим фактом встречи главы правительства с правителем самого влиятельного государства в мире.