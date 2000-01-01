Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












`Все члены правительства против создания Палестины` 13.02 13:50   MIGnews.com

"Все члены правительства против создания Палестины"

Все члены кабинета министров Израиля, включая его главу Биньямина Нетаниягу, выступают против создания Палестинского государства в ближайшее время, заявил министр общественной безопасности Гилад Эрдан 13 февраля.

"Я считаю, что все члены Кабмина, и в первую очередь премьер-министр, выступают против создания Палестинского государства. Некоторые - по идеологическим, религиозным, причинам, другие - из соображений безопасности. Никто не считает, что Палестинское государство является чем-то, что может и должно, не приведи Господь, произойти в ближайшие несколько лет", - сказал в радиоинтервью Галей ЦАХАЛ.

Отношения с палестинцами станут главной темой сегодняшней встречи Биньямина Нетаниягу с американским президентом Дональдом Трампом, чья администрация уже заявила, что не потерпит неограниченного строительства в Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии. Напомним, что эта встреча станет для политиков первой после избрания Трампа президентом США.

Министр Эрдан считает создание Палестины "несомненно плохой идеей, которую надо отложить в сторону, учитывая укрепление ХАМАСа на юге и слабость Абу Мазена, которая мешает ему бороться с подстрекательством".

Тем не менее, он подчеркнул, что вряд ли кто-нибудь вправе диктовать президенту США свои политические взгляды, и напомнил министрам о том, что в вопросах, касающихся дипломатии, Биньямин Нетаниягу является "самым опытным среди нас". Очевидно, это было обращением к главе министерства просвещения Нафтали Беннету, который требовал от премьера надавить на Трампа, чтобы он дал добро на расширение поселени и аннексию палестинских территорий.

"Я лишь хочу сказать, что давайте будем немного скромнее. Он был избран не для Израиля. Он был избран для граждан США. Мы – сильнейший союзник Америки в мире – так мы видим себя – и, как говорится, у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Большинство министров, которые вчера выступали в Кабмине, считают самым главным наладить личные отношения и доверие. Будут и другие встречи. Эта не последняя", - сказал второй по важности после Нетаниягу член "Ликуда" в правительстве.

Гилад Эрдан напоминает израильтянам, что им не могут быть известны настоящие планы Трампа, касательно палестино-израильского конфликта, поэтому пока стоит довольствоваться самим фактом встречи главы правительства с правителем самого влиятельного государства в мире.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:45
Дефиле позора: феминистское правительство Швеции в хиджабах  
14:20
Видео: вооруженное ограбление банка в Афуле  
14:04
Елизавета II ищет SMM-менеджера за 140 тысяч шекелей
13:52
Палач Газы - новый лидер ХАМАСа
13:00
Израиль: полиция в шоке, арестован "русский генерал"
12:59
Ответ на террор: полицейский в каждой школе Ниццы
12:48
Арест террористов, обстреливавших израильтян на на дорогах  
12:40
Путин и Трамп встретятся в июле
12:36
Ривлин: После аннексии территорий - гражданство палестинцам
11:55
ХАМАС в Газе возглавил освобожденный по сделке Шалита боевик
11:16
Дэвид Боуи посмертно получил три премии "Грэмми"
10:49
Ципи Хотовели: Применить суверенитет от моря до Иордана
10:38
Скончался пилот, сбивший ракету над Тель-Авивом
10:28
КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus