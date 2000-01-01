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Ривлин: После аннексии территорий - гражданство палестинцам 13.02 12:36   MIGnews.com

Ривлин: После аннексии территорий - гражданство палестинцам

Президент Израиля Реувен Ривлин осторожно поддержал полную аннексию Иудеи и Самарии с оговоркой на то, что, применив суверенитет, Израиль должен сделать всех проживающих на территориях палестинцев полноправными израильскими гражданами.

Выступая на конференции пропоселенческой организации "БеШева", прошедшей 13 февраля в Иерусалиме, он привел тезис сына экс-премьера Израиля Бенни Бегина, который отрицает само понятие поселенческих блоков, настаивая на том, что каждое поселение само по себе уже является блоком.

"Я, Руби Ривлин, верю, что Сион целиком наш. Я верю, что суверенитет Государство Израиль должен быть во всех поселениях", - сказал он, подразумевая всю Иудеи и Самарию.

Но президент подчеркивает, что аннексия должна сопровождаться предоставлением населяющим ее территории гражданам полных прав.

"Применение суверенитета предоставляет гражданство всем тем, кто населяет территории. Не может быть отдельного закона для израильтян и для не израильтян. Должно быть ясно, что, если мы расширим суверенитет, закон должен одинаково применяться ко всем", - подчеркнул глава государства.

Следовательно, Израиль не должен применять свое законодательство на территориях, которые находятся за пределами его суверенитета, поэтому Ривлин призывает правительство определиться уже – собирается оно аннексировать Иудею и Самарию или нет.

"Вопрос об экспроприации земли должен быть принят в виде суверенного закона - правильного и одинакового для всех граждан, а не экстерриториальным законом, который применяется только в случае необходимости. Международное право распространяется и на нас тоже", – напомнил президент.
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