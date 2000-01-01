13.02 12:40 MIGnews.com

Путин и Трамп встретятся в июле

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Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп так или иначе встретятся на "двадцатке" в Германии, о более ранней встрече пока нет никаких договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."О возможной встрече Путина и Трампа пока никакой конкретики нет, пока нет также каких-либо прорабатываемых сроков. Мы исходим из того, что есть в июле этого года "двадцатка" в Германии, где так или иначе президенты встретятся, но, как вы знаете, речь шла о возможности более ранней встречи: пока никакой конкретики нет", – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече двух президентов.